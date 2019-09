Viel Sonne am Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Am Wochenende erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) meist spätsommerliches Wetter. Am Freitag ist es den DWD-Meteorologen zufolge meist noch stark bewölkt, vielerorts kann es regnen. Stellenweise kann es auflockern, in der Vorderpfalz wird es mit bis zu 25 Grad am wärmsten. Die Nacht bleibt dann trocken, die Temperaturen sinken auf 7 bis 13 Grad.

Der Samstag wird dann laut DWD sonnig und heiter, bei bis zu 26 Grad bleibt es trocken. Auch die Nacht wird klar, vereinzelt können sich jedoch Nebelfelder bilden. Am Sonntag können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland dann noch einmal auf hochsommerliche Temperaturen bis 29 Grad und viele Sonnenstunden freuen.