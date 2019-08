Mit "mal mehr, mal weniger dichten Wolken" startet NRW dem DWD-Meteorologen zufolge in die neue Woche. Es soll niederschlagsfrei bleiben bei Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad am Montag, dazu zeige sich immer mal wieder die Sonne. Gewittergefahr bestehe nicht. Mit Wolken am Himmel sei auch im weiteren Wochenverlauf zu rechnen, allerdings wird es dann auch wieder etwas wärmer. Mitte der Woche könne es dann bis zu 27 Grad warm werden, so der DWD.