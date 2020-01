Offenbach (dpa/lrs) - Deutlich kühlere Temperaturen erwarten Rheinland-Pfalz und das Saarland am Wochenende. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es am Freitag noch einmal recht mild mit bis zu elf Grad, Wolken und Regen, bevor es in der Nacht zu Samstag abkühlt. Am Samstag sind tagsüber dann noch Temperaturen zwischen vier und acht Grad möglich. Dazu wird es stark bewölkt und vereinzelt kann es regnen, im Bergland auch schneien. In der Nacht zu Sonntag besteht mit null bis minus zwei Grad Glättegefahr und es wird frostig. Tagsüber lockert es laut DWD etwas auf, ab und zu kann auch mal die Sonne durchkommen. Mit maximal sieben Grad wird es noch etwas kühler als am Samstag. In der Nacht zu Montag wird es mit bis zu minus vier Grad noch einmal kälter.