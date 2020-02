Düsseldorf (dpa/lnw) - Angesichts des erwarteten Sturms hat das Schulministerium Schulen und Schulträger auf die Möglichkeit hingewiesen, am Montag den Unterricht ausfallen lassen zu können. "Oberste Priorität hat die Sicherheit und Unversehrtheit aller Schülerinnen und Schüler", sagte Staatssekretär Mathias Richter (FDP) am Freitag laut Mitteilung. Das Ministerium betonte, dass auch Eltern am Montagmorgen entscheiden dürften, ihre Kinder nicht zur Schule zu schicken, "sollten sie den Schulweg für unzumutbar und nicht sicher erachten".

Die Stadt Neuss kündigte am Freitag bereits an, dass am Montag an Neusser Schulen kein Unterricht stattfinden werde. Am Dienstag werde voraussichtlich wieder Unterricht stattfinden, hieß es in der Mitteilung der Stadt.