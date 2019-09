Erfurt (dpa/th) - Sturmtief "Mortimer" sorgt für Behinderungen und geschlossene Parkanlagen in Thüringen. Die Polizei berichtete am Montag von einem umgekippten Lastzug auf der Autobahn A9 (Berlin-München) bei Schleiz sowie von Behinderungen durch abgebrochene Äste und umgewehte Verkehrsschilder. Thüringens größter Garten, der egapark in Erfurt, schloss vorsorglich. Die Sicherheit der Besucher gehe angesichts der Wetterlage und von Sturmwarnungen vor, begründete die Parkleitung ihre Entscheidung. Die Stiftung Weimarer Klassik bat die Thüringer und ihre Gäste darum, die historischen Park- und Gartenanlagen unter anderem in Weimar zu meiden.

Geschlossen blieben unter anderem Schloss Kochberg oder das Wielandgut Oßmannstedt. Der Baumbestand in den Parks der Klassikstiftung sei teilweise über 200 Jahre alt und damit möglicherweise besonders sturmanfällig.