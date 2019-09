Erfurt/Leipzig (dpa/th) - Sonnenanbeter kommen an diesem Wochenende noch einmal auf ihre Kosten. Hoch "Gaia" sorgt in Thüringen für spätsommerliches Wetter mit viel Sonnenschein und warmen Temperaturen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig könnten es am Sonntag im Thüringer Becken sogar bis zu 27 Grad werden. Das wäre möglicherweise die letzte Gelegenheit in diesem Jahr für einen Besuch im Freibad.

Die neue Woche startet dann bereits deutlich kühler. Grund ist eine sich nähernde Kaltfront. Am Montag erreichen die Temperaturen bei wolkenverhangenem Himmel und leichtem Regen nur noch 19 Grad. Am Dienstag wird es mit 16 Grad noch etwas kühler und windiger mit gelegentlichen Schauern.