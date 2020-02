Goslar (dpa/lni) - Der Sturm Sabine hat im Harz für zahlreiche blockierte Straßen gesorgt. Betroffen seien vor allem Nebenstrecken im Oberharz, aber auch mehrere Bundesstraßen, sagte ein Polizeisprecher in Goslar am Montag. Vielerorts lägen umgestürzte Bäume auf den Fahrbahnen. Die Feuerwehren hätten am Morgen begonnen, die Straßen zu räumen. Behinderungen gebe es unter anderem noch auf der Bundesstraße 4 nahe Torfhaus, der B 498 an der Staumauer der Okertalsperre und auf der B 242 nahe Dammhaus. Wie groß das Ausmaß der Schäden in den Wäldern im Oberharz ist, lasse sich noch nicht absehen, hieß es am Montagmorgen.