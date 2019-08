Offenbach (dpa/lnw) - Auf einen eher verregneten August-Tag mit Höchstwerten von lediglich 19 bis 21 Grad müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen am Dienstag einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Morgen berichtete, startet der Tag im Norden bereits mit einzelnen Schauern. Am Vormittag wird es dann vorübergehend trocken, bevor am Nachmittag von Nordwesten neue Schauer oder Gewitter hereinziehen. In Schauernähe kann es zudem sehr windig werden.