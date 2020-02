Köln/Düsseldorf (dpa) - Wegen des aufziehenden Orkans "Sabine" sind am Sonntag etliche Flüge aus NRW ausgefallen. Die Airline Eurowings strich fast alle Flüge für die Dauer des Sturms, wie eine Sprecherin am Sonntag mitteilte. In Düsseldorf seien bereits 111 Starts und Landungen annulliert worden, twitterte der Flughafenbetreiber am Sonntagmittag. In Köln/Bonn waren es am Nachmittag bereits mehr als 40 gestrichene Starts und Landungen.

Auch andere Fluggesellschaften strichen Flüge aus dem Rheinland. Beide Standorte forderten ihre Passagiere am Sonntag auf, sich bei ihren Airlines darüber zu informieren, ob ihr Flieger planmäßig abhebe. Auch am Montag könne es noch Ausfälle geben.

Auch am Flughafen Paderborn-Lippstadt wurden für Sonntag und Montag mehrere Flüge gestrichen, wie der Internetseite zu entnehmen war.