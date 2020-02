Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem Fernverkehr will die Deutsche Bahn auch den Regionalverkehr in Nordrhein-Westfalen wegen des Orkans "Sabine" einstellen. Das teilte das Unternehmen am späten Sonntagnachmittag auf Twitter mit. Auch der private Bahnbetreiber Keolis kündigte an, den Bahnverkehr einzustellen. Es sei noch unklar, wann er wieder aufgenommen werden könne.

Die Bahn teilte mit, ab etwa 17.30 Uhr werde der Verkehr zum Erliegen kommen. Die Züge würden nur noch zu geeigneten Bahnhöfen fahren und dort abgestellt.

Sukzessive soll der Fernverkehr auch bundesweit eingestellt werden. Man habe sich entschieden, "beginnend in NRW nach und nach alle Züge des Fernverkehrs bundesweit an größeren Bahnhöfen enden zu lassen", schrieb die Bahn in ihrem für den Sturm eingerichteten Presseblog.