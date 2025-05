An diesem Wochenende müssen Menschen in Deutschland sich auf ein unruhiges Wetter gefasst machen. Es werde bundesweit lokale Gewitter geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Zuvor wurde am Freitagabend an einer Messtation in der Nähe von Heidelberg noch die 30-Grad-Marke geknackt.