Von der Nacht an droht verbreitet Glätte – Lawinentote in Frankreich

Auf den Straßen kam es in der Nacht zu Sonntag regional zu Glätteunfällen, insgesamt blieb die Lage aber vergleichsweise entspannt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte mit Stand Samstagabend alle bestehenden Unwetterwarnungen vor starkem Schneefall aufgehoben.



Auf eine eisige Nacht folgt vielerorts ein traumhafter Wintersonntag mit viel Sonne über den frisch verschneiten Landschaften. Der Meteorologe Marcel Schmidt vom DWD erwartete einen „Wintertag wie aus dem Bilderbuch“. Doch nach der Verschnaufpause droht schon in der Nacht neues Wetterchaos. Ab etwa Mitternacht erreichen dem DWD zufolge Schnee und später Regen den Westen Deutschlands, die bis zum Morgen etwa eine Linie Schleswig-Harz-Allgäu erreichen. Da es weiterhin eiskalt ist, droht verbreitet Glätte: Der Regen gefriert in der Frostluft oder auf den gefrorenen Böden. Folge sei „eine überregional unwetterartige Glatteislage“, sagte DWD-Meteorologe Oliver Reuter.



Im Tagesverlauf breitet sich Tief „Gunda“ der DWD-Prognose zufolge bis nach Niederbayern sowie Oder und Neiße im Osten aus. Insbesondere in Bayern dauere die brisante Lage regional bis in den Dienstag hinein an. „Es ist mit teils massiven Auswirkungen zu rechnen“, warnte der DWD. Im Westen bessere sich die Situation bei Plusgraden bereits ab den Mittagsstunden – und weit im frostig bleibenden Osten komme die Front kaum noch an. „Die Gefahr für den Osten ist jedoch nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben“, sagte der Meteorologe. „Denn hier kommt der zweite Schub an Niederschlag spätestens in der Nacht zum Dienstag an und bringt ebenso teils unwetterartiges Glatteis mit sich.“



Am Dienstag gibt es in Südostbayern und von Vorpommern über Brandenburg bis zur Lausitz noch immer gefrierenden Regen. Erst im Tagesverlauf lässt er nach. Ansonsten taut es bei abklingenden Regenfällen und Temperaturen im positiven Bereich. „Am Mittwoch tagsüber hat sich der Winter so weit aus Deutschland verabschiedet und die Brechstange wieder eingepackt“, sagte Reuter. Richtiges Winterwetter sei dann vorerst nicht mehr in Sicht.



Gefahr droht nicht nur auf Straßen, sondern auch abseits gesicherter Pisten: Nach den Schneefällen ist die Lawinengefahr in den Alpen größer, regional wurde für Sonntag Lawinen-Warnstufe vier – von insgesamt fünf – ausgerufen. In Savoyen in Frankreich kamen bei Lawinenabgängen Medienberichten zufolge drei Skifahrer ums Leben. Zwei der Opfer starben in Val d’Isère wegen einer Lawine abseits der Piste, ein weiterer Skifahrer bei einer Lawine abseits der Piste in Arêches-Beaufort, das in derselben Gegend liegt.