Kiel/Dagebüll (dpa/lno) - Geschlossene Fluttore an den Küsten und in Hamburg, überflutete Anleger und "Land unter" auf den Halligen - nach dem Unwetter ist es am Montag im Norden zu Sturmfluten gekommen. An der nordfriesischen Küste war es bereits die dritte in diesem Winter. Unter anderem standen die Fähranleger in Dagebüll und Wyk auf Föhr unter Wasser.

Wegen der schweren Sturmflut und heftigen Böen an der Elbe in Hamburg gab es zwar Verkehrsbehinderungen, aber nur wenige größere Sachschäden. Der Fluss stieg um kurz nach 17.00 Uhr auf 2,70 Meter über dem mittleren Hochwasser, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie mitteilte.

Das Wasser überschwemmte den Fischmarkt und angrenzende Straßen, mehrere Autos konnten rechtzeitig abgeschleppt werden. Mehrere Buslinien an der Elbe wurden umgeleitet oder unterbrochen. Die Feuerwehr musste nach Angaben des Lagedienstes aber nicht ausrücken. Auch am Dienstag und Mittwoch soll es jeweils zwei Sturmfluten geben, die aber nicht mehr so hoch ausfallen sollen.

Die Fluttore, die Wyk vor den Nordseefluten schützen sollen, waren geschlossen, wie eine Mitarbeiterin des Amtes Föhr-Amrum sagte. Der Hafen sei übergelaufen und zum Fähranleger komme man derzeit auch nicht, sagte die Mitarbeiterin während des Höchststandes. Auf Bildern von Webcams war zu sehen, wie das Wasser Seebrücken überspülte und stellenweise bis auf die Promenade vordrang. Auch an den Sylter Stränden nagten die Fluten.

Auf den Halligen ragten nur noch die Warften - künstliche Erdhügel, auf denen die Häuser stehen - aus der Nordsee heraus. "Wir haben schweres "Land unter"", sagte ein Mitarbeiter des Hotel Anker's Hörn auf Langeneß. Die meisten Gäste seien aber entspannt.

In Dagebüll wurde am Montagnachmittag nach Angaben des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) ein Pegelstand von 2,18 Metern über dem mittleren Hochwasser gemessen. In Husum wurde das mittlere Hochwasser um 2,28 Meter überschritten. In Wittdün auf Amrum wurde ein Pegelstand von 1,97 Metern über dem mittleren Hochwasser gemessen. Auch die kommenden Hochwasser werden nach BSH-Angaben erhöhte Pegelstände aufweisen, aber deutlich niedrigere als am Montagnachmittag.

Von einer Sturmflut spricht man an der Nordseeküste, wenn die Pegelstände 1,50 bis 2,50 Meter über mittlerem Hochwasser (MHW) liegen. Bei einer schweren Sturmflut wird das MHW um 2,50 bis 3,50 Meter überschritten. Bei einer sehr schweren Sturmflut werden an der Nordsee mehr als 3,50 Meter über MHW erreicht.

Die Fährfahrten nach Amrum und Föhr sowie zu den Halligen fielen am Montagnachmittag aus. Auch am Dienstag kommt es wegen der erwarteten erhöhten Hochwasserstände zu Behinderungen im Fährverkehr nach Amrum und Föhr. Einige Überfahrten am Mittag und Nachmittag fallen aus. Die Verbindungen zu den Halligen fallen ganz aus.

Wegen des drohenden Dach-Einsturzes einer Lagerhalle wurde der Bahnverkehr zwischen Bad Segeberg und Neumünster am Montagabend eingestellt. "Die Bundespolizei hat die Strecke gesperrt", sagte eine Bahnsprecherin. Die regionale Dieselstrecke RB82 geht von Bad Oldesloe nach Neumünster. Ein Ersatzverkehr wurde in unregelmäßigen Abständen eingerichtet. Auch die Bundesstraße 206 in Bad Segeberg wurde wegen der Gefahr voll gesperrt. Große Wellblechplatten hatten sich an dem Lager gelöst, wegen des Sturms konnte die Feuerwehr zunächst nichts befestigen.

Ein umgestürzter Baum zwischen Tornesch und Elmshorn behinderte am Nachmittag noch den Bahnverkehr zwischen Hamburg und dem Norden. Fans des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli, die am Abend zum Nordderby nach Kiel reisen wollten, mussten Umwege in Kauf nehmen.