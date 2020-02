Husum (dpa/lno) - Die Deiche an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste haben den ersten beiden Sturmfluten am Montag und in der Nacht zum Dienstag "problemlos standgehalten". "Wir haben lediglich lokale, wenige Quadratmeter große Schäden an der Grasnarbe und am sogenannten Deckwerk - den Steinen an der Uferlinie der Deiche - festgestellt", sagte der Sprecher des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein, Hendrik Brunckhorst, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Auf den Inseln Sylt und Föhr sei es zu Sandabtragungen am Strand gekommen. Das Ausmaß dieser Schäden sei noch nicht genau festgestellt. An die Dithmarscher Küste sei viel Treibsel - vor allem Pflanzen, aber auch Müll - angeschwemmt worden.

Drei weitere Sturmfluten stehen noch am Dienstagnachmittag, in der Nacht zum Mittwoch und am Mittwochnachmittag aus. Am Donnerstag könnten bei dann wieder normaler Tide die Sturmschäden an Deichen und Stränden genau erfasst werden.

Die erste Sturmflut war an der Nordseeküste stärker als die zweite gewesen. In Husum zum Beispiel war der Wasserstand 2,32 Meter über dem Mittleren Tidehochwasser, bei der zweiten Sturmflut 1,69 Meter. Die beiden nächsten Sturmfluten sollen wieder höher sein.