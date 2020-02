Hannover (dpa/lni) - In den kommenden Tagen ziehen viele Wolken über Niedersachsen und Bremen. Am Dienstag bleibt es fast überall stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Neben viel Regen fällt im Bergland Schnee, an der Nordsee kann es vereinzelt Gewitter geben. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen vier und sieben Grad. In der Nacht kühlt es sich dann runter und die Straßen können immer wieder glatt sein.

Am Mittwoch gibt es dann einen Mix aus Sonne und Wolken, es bleibt jedoch meist trocken. Die Temperaturen liegen zwischen fünf und acht Grad. Im Oberharz um die drei Grad. In der Nacht zieht es sich dann wieder zu, es bleibt aber weiter trocken.

Der Donnerstag bleibt es wechselnd bewölkt und heiter. Nur zwischen der Weser und der Elbe kann es vormittags etwas regnen. Die Höchstwerte liegen bei sieben Grad. In der Nacht kühlt es dann auf Temperaturen um den Gefrierpunkt ab und es kann örtlich immer wieder Nebel geben.