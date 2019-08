Cottbus/Potsdam (dpa/bb) - Brandenburger müssen ab dem Sonntagnachmittag im Süden und Westen des Landes mit kräftigen Gewittern und Starkregen rechnen. Ein Hochdruckgebiet bringt am Nachmittag und Abend von der Niederlausitz über Teltow-Fläming bis ins Havelland Gewitter und heftigen Starkregen mit über 25 Liter pro Quadratmeter, wie der Deutsche Wetterdienst auf seiner Internetseite mitteilte. Eine zuvor gemeldete Unwetterwarnung des DWD wurde aufgehoben. Neben heftigem Regen und Gewittern sind Sturmböen mit 70 km/h und Hagel möglich. In der Nacht lassen die Gewitter dann nach. Für Montag kündigten die Meteorologen einen Wechsel aus Sonne und Wolken an, besonders ab dem Mittag örtlich Schauer oder starke Gewitter bei Temperaturen um 29 bis 32 Grad. Unwetter mit heftigem Starkregen sind laut DWD nicht ausgeschlossen.