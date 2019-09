Hannover/Bremen (dpa/lni) - Mal sonnig, mal regnerisch: Menschen in Niedersachsen und Bremen müssen sich am Wochenende auf wechselhaftes Wetter einstellen. "Besonders im Emsland und an der Küste kann es am Samstag vermehrt zu Schauern kommen", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Freitag. Tagsüber werden Höchsttemperaturen von 19 Grad Celsius und in der Nacht zu Samstag 10 Grad Celsius erwartet. Am Sonntag liegen die Temperaturen bei maximal 18 Grad Celsius, so die Prognose. "Am Sonntag wird es an der Küste aber wieder etwas freundlicher - wenn auch nicht gänzlich trocken", sagte der Sprecher.