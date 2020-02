Berlin (dpa/bb) - Die Tiere in Berliner Zoo und Tierpark haben das Unwetter in der Nacht zum Montag gut überstanden. Die beiden Einrichtungen blieben aber dennoch am Montag für Besucher geschlossen. Das Aquarium öffnete jedoch regulär, teilte eine Sprecherin mit. Mitarbeiter begannen am Vormittag mit den Aufräumarbeiten und sammelten unter anderem herabgefallene Äste auf.