Berlin (dpa/bb) - In Berlin und Brandenburg soll es zu Beginn der Woche weitgehend trocken bleiben. Wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte, kann es am Dienstag bei Höchstwerten um 4 Grad zeitweise etwas Regen geben, in Südbrandenburg soll es aber den ganzen Tag über trocken bleiben. Für Mittwoch erwarten die Meteorologen im Norden Brandenburgs und in Berlin dichte Bewölkung bei Höchstwerten um 6 Grad. Trotz starker Wolkenbildung soll es nicht regnen. Im Süden kann es im Tagesverlauf zunehmend heiter werden.

An diesem Montag rechnet der Wetterdienst ebenfalls mit starker Bewölkung und gebietsweise mit Regen. Am Morgen und in der Nacht zum Dienstag kann es den Angaben zufolge mancherorts zu leichtem Frost und Glätte durch gefrierende Nässe kommen.