Berlin (dpa/bb) - Mit Schneeregen ist am Donnerstagmorgen winterliches Wetter nach Berlin und Brandenburg gezogen. Die Meteorologen von Deutschen Wetterdienst (DWD) kündigten Glättegefahr an. Nachmittags soll es örtlich zu Auflockerungen kommen, die Höchsttemperaturen liegen in der Region zwischen vier und sechs Grad.

In der Nacht zu Freitag fallen die Temperaturen auf ein bis minus zwei Grad. Örtlich kann es wegen gefrierender Restnässe und Reif erneut glatt werden. Am Freitag zeigt sich die Sonne vermutlich nur bis in die Mittagsstunden, dann erwarten die Berliner und Brandenburger eine dicke Wolkendecke und Temperaturen bis zu vier Grad. Wolken und Regen sollen am Wochenende das Wetter bestimmen.