Berlin (dpa/bb) - Die Chancen auf weiße Weihnachten in Berlin sind in diesem Jahr sehr gering. Schnee sei in der Hauptstadt sowie in den Tieflagen Deutschlands an den Feiertagen "nahezu ausgeschlossen", teilte der Verein Berliner Wetterkarte e. V. an der Freien Universität am Sonntag mit. "Sturmtiefs bestimmen aktuell das Wetter" - es bleibt demnach voraussichtlich frostfrei. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach von "wahrscheinlich eher milderem Klima" - allerdings sei es noch zu früh für eine verbindliche Vorhersage.

Für Berlin erwarten die Meteorologen des DWD und der Universität in der Vorweihnachtswoche Temperaturen von mehr als 10 Grad. Am Dienstag soll es bis zu 13 Grad warm werden. Das Tiefdruckgebiet Wilfried "erreicht wie auf einer Autobahn jetzt Mitteleuropa", teilte eine FU-Sprecherin mit. Milde Luft kommt nach Deutschland. In Berlin gebe es ohnehin nur in zwei von zehn Jahren an wenigstens zwei der Festtage eine Schneedecke von mindestens einem Zentimeter Höhe, so die Sprecherin, mit Verweis auf die Wetterstatistik.

Eine Schneedecke mit einer Höhe von mehr als 30 Zentimetern gab es in der Hauptstadt demnach zuletzt vor neun Jahren. Besonders schneereich waren nach den Aufzeichnungen der Wetterwarte Berlin-Dahlem die Weihnachtsfeste 1923, 1935, 1981, 1986, 2000, 2001 und 2010. Das wärmste Weihnachtsfest seit Beginn der Messungen war im Dezember 1977. An Heiligabend wurden damals fast 16 Grad gemessen.

Welches Hoch- oder Tiefdruckgebiet dieses Jahr das Weihnachtswetter prägen wird, ist noch unklar. Wer sich an der Namensgebung der Druckgebilde für das kommende Jahr beteiligen möchte, kann sich für ein Weihnachtsgeschenk noch bis 18. Dezember bei der Aktion Wetterpate bewerben. Die Erlöse kommen der Ausbildung beim Verein Berliner Wetterkarte an der Freien Universität zugute.