Rund 50 Feuerwehreinsätze in Berlin wegen Orkantiefs

Berlin (dpa/bb) - Rund 50 Mal ist die Berliner Feuerwehr bis zum Montagmorgen zu Einsätzen wegen Orkantiefs "Sabine" ausgerückt. Größere Schäden habe es aber nicht gegeben, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Vor allem umgestürzte oder unterspülte Bäume gingen nach einer ersten Bilanz auf das Konto von "Sabine". Unter anderem war in der Pasewalker Straße in Wedding ein Baum nach Angaben des Sprechers umgestürzt und ist auf drei Autos gefallen, auch ein 30 Quadratmeter großes Werbebanner drohte wegzufliegen.

Einen der größten "Sabine"-Einsätze gab es bereis am Sonntagabend in der Sophienstraße in Mitte. Hier kippte ein 150 Quadratmeter großes Baugerüst um und stürzte auf die Straße. Verletzte gab es nicht. Das Gerüst beschädigte laut Feuerwehr auch ein gegenüber liegendes Gebäude leicht.

Die Berliner Polizei vermeldete in der Nacht zu Montag wenig Schäden durch den Sturm. Ob es wetterbedingte Unfälle in der Hauptstadt gab, war am Morgen noch unklar.

Der Deutsche Wetterdienst warnte für Sonntag- bis Dienstagabend vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 85 Kilometern pro Stunde. An manchen Stellen könne es aber auch teils schwere Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde geben.