Berlin (dpa/bb) - Viel Sonne und bestes Badewetter erwarten die Berliner und Brandenburger am Wochenende. Die 30-Grad-Marke könnte in den kommenden Tagen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) geknackt werden. Schon am Freitag soll es bei 28 bis 30 Grad viel Sonne in der Region geben. Auch Samstag und Sonntag starten sonnig, später kann es sich bei Höchsttemperaturen von 31 Grad zuziehen. Verantwortlich für die Sommerrückkehr ist das Hoch "Corina", das warme Luft nach Mitteleuropa bringt.