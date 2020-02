Berlin (dpa/bb) - Das regnerisch ungemütliche Wetter nimmt sich in Berlin und Brandenburg zur Wochenmitte eine Auszeit. Das geht aus der Prognose des Deutschen Wetterdienstes am Dienstag hervor. Demnach bleibt es am Dienstag zunächst dicht bewölkt mit etwas Regen in Südbrandenburg, im Tagesverlauf wird es wechselhaft. In der Nacht zu Mittwoch soll es gebietsweise Regen- und teils Schneeregenschauer geben, zeitweise auch Windböen. Die Experten warnen zudem vor lokaler Glättegefahr bei Temperaturen um den Nullpunkt.

Für Mittwochmorgen werden noch letzte Schauer erwartet. Doch bereits der Vormittag soll größtenteils regenfrei werden. Am Nachmittag verschwinden der Prognose zufolge vielerorts dann auch die Wolken, die Sonne scheint.

Bis zum Wochenende bleibt es laut DWD überwiegend trocken. Nur gelegentlich soll es am Donnerstag etwas regnen. Dafür soll sich eine Wolkendecke über die Bundesländer legen, die sich erst am Freitagabend teilweise auflockert. Dabei steigen die Temperaturen den Angaben nach tagsüber nicht über sieben Grad.