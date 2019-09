Am Wochenende wird es in Berlin und Brandenburg wärmer

Berlin (dpa/bb) - Am Wochenende soll es in Berlin und Brandenburg bei Höchstwerten zwischen 20 und 24 Grad wieder etwas wärmer werden. Für den Freitag erwarten die Meteorologen zunehmende Wolkenbildung bei Höchstwerten zwischen 15 und 17 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mitteilte. Zwischen der Prignitz und der Uckermark kann es örtlich leicht regnen. Am Donnerstag gelangt weiterhin kühle Meeresluft nach Berlin und Brandenburg und sorgt für Temperaturen zwischen 16 und 18 Grad. In der Uckermark kann es demnach zu einigen Schauern kommen.