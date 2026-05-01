Der Mai beginnt in Deutschland mit Bilderbuchwetter. Für diesen Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) bundesweit einen sonnigen, vielfach wolkenlosen und trockenen Tag mit Höchstwerten zwischen 20 und 26 Grad. Alles über 25 Grad ist laut Definition ein Sommertag.

Auch für Bayern sagt der DWD einen nahezu wolkenlosen und sonnigen Tag vorher – beste Voraussetzungen für Ausflüge, Biergartenbesuche und die Maikundgebungen der Gewerkschaften. In Südbayern soll es bis zu 23, im Norden bis zu 25 Grad warm werden. „Aber bei längerem Aufenthalt bitte an Sonnenschutz denken“, sagt der DWD-Meteorologe Markus Eifried.

Mit dem warmen, trockenen Wetter steigt aber auch die Waldbrandgefahr in Deutschland. Auf einer Übersichtskarte des DWD wird am Wochenende großflächig die zweithöchste Gefahrenstufe erreicht, stellenweise sogar die höchste.

Nach einem warmen 1. Mai-Feiertag klettern die Temperaturen in Deutschland weiter. Sie kratzen am Wochenende fast schon an der 30-Grad-Marke, wie der DWD vorhersagt. Nach der langen Trockenperiode bringen Gewitter und Schauer etwas Feuchtigkeit für die Natur.

Den Grund dafür erklärt Meteorologe Eifried: Dauerhoch „Winfried“ verlagere sich nach Osteuropa. „Infolgedessen können sich Tiefdruckgebiete über Westeuropa Deutschland annähern.“ Dabei werde nicht nur wärmere, sondern auch feuchtere Luft herangeführt.

Am Samstag ist es in der Osthälfte Deutschlands erneut sonnig, im Westen und Nordwesten ziehen aber Wolkenfelder auf. „Nachfolgend steigt dort das Schauer- und Gewitterrisiko erheblich an“, sagt Eifried. Zuvor werden 25 bis 28 Grad erwartet, in der Osthälfte sogar 27 bis 29 Grad.

In Bayern verläuft der Samstag laut DWD-Vorhersage ebenfalls heiter, wobei sich aber im Gegensatz zum Freitag bereits hohe Wolkenfelder zeigen. Dabei bleibt es sommerlich warm bei Höchstwerten zwischen 24 und 28 Grad.

Wetterumschwung zum Wochenstart

Auch ein unruhiges Ende des langen Wochenendes ist nicht ausgeschlossen: Am Sonntag gibt es noch mehr Wolken. „Besonders in der Nordwest-, West- und Nordhälfte muss im Tagesverlauf mit Schauern und Gewittern gerechnet werden“, sagt Eifried. Im Osten Deutschlands soll es noch mal sehr warm werden mit bis zu 29 Grad, im Westen ist es bei 22 bis 26 Grad nicht mehr ganz so warm.

Zur neuen Woche könnte ein Wetterumschwung bevorstehen. Dann überquert ein Tiefausläufer Deutschland und sorgt für unbeständiges Wetter mit Niederschlägen, die die Trockenheit abmildern. Außerdem erreichen zunehmend kühlere Luftmassen Deutschland.