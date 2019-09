Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – In den nächsten Tagen erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes wechselhaftes Wetter. Den Meteorologen zufolge ist es am Donnerstag zunächst stark bewölkt mit vereinzelten Schauern. Bei Höchsttemperaturen um 24 Grad ziehen die Schauer zum Nachmittag meist ab, vielerorts zeigt sich die Sonne. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 8 bis 12 Grad, zum Morgen kann es erneut regnen.

Der Freitagvormittag beginnt dann laut Prognose mit dichten Wolken und mancherorts mit Schauern. Am Nachmittag sei dann vielerorts mit sonnigen Abschnitten bei Höchsttemperaturen um 26 Grad zu rechnen.

Nach einer trockenen, aber teils nebligen Nacht wird es am Samstag noch einmal freundlich: Bei erneut milden 26 Grad bleibt es trocken, landesweit rechnen die DWD-Experten mit vielen Sonnenstunden.