Hamburg (dpa/lno) - Nach der Sperrung zwischen Bad Segeberg und Neumünster wegen eines drohenden Dach-Einsturzes einer Lagerhalle ist der Bahnverkehr am Dienstagmorgen wieder freigegeben worden. Auch die Bundesstraße 206 konnte ab etwa 06.00 Uhr wieder befahren werden, wie ein Feuerwehrsprecher berichtete. "Die Sicherungsarbeiten am Dach haben doch noch am Abend und in der Nacht stattgefunden. Der Verkehr sollte da jetzt wieder fließen", sagte er.

Die Sperrungen waren am Montagabend eingerichtet worden, nachdem sich große Wellblechplatten an dem Lager gelöst hatten. Die Befestigung war wegen des Sturms vorerst nicht möglich gewesen. Eine Dachdeckerfirma hatte den Sturmschaden gesichtet. Die Sicherungsmaßnahmen waren zunächst für Dienstagvormittag geplant worden.