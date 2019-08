Aurich (dpa/lni) - Nach einem Gewitter über Ostfriesland haben drei Frauen einen Blitzeinschlag in ihre Häuser gut überstanden. Für die Frauen aus Berumbur im Kreis Aurich sei der laute Knall am Dienstagabend ein großer Schreck gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch. Die Frauen seien unverletzt geblieben, eine von ihnen sei aber kurzzeitig kollabiert. Alle drei konnten nach einer Untersuchung die Klinik verlassen.