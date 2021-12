Von Marlene Weiß

Das Wetterjahr 2021 war in Deutschland während insgesamt ungefähr elfeinhalb Monaten erfreulich langweilig. Zwar war es mit im Mittel 9,1 Grad Celsius im Vergleich zur Referenzperiode von 1961 bis 1990 um 0,9 Grad zu warm, wie der Deutsche Wetterdienst in seiner Jahresbilanz berichtet. Das ist aber nach all den viel zu heißen Jahren des vergangenen Jahrzehnts kein Wert, der besonders herausstechen würde - alle Jahre seit 2014 waren wärmer. Es gab auch keine neuen bundesweiten Hitzerekorde. Auch von der Dürre, die vor allem die Wälder seit Jahren belastet hat, gab es eine Verschnaufpause, fast überall in Deutschland fielen ausreichend Regen und Schnee, insgesamt mit 805 Litern pro Quadratmeter eine durchschnittliche Menge.

Leider wird diese entspannte Bilanz ruiniert durch die wenigen Tage im Juli, in denen historische Starkniederschläge in der Eifel die katastrophale Flut verursachten. Von der Kölner Bucht bis zur Eifel fielen allein am 14. Juli mehr als 100 Liter pro Quadratmeter, vielerorts erreichten die Abflussmengen Rekordhöhen. Die Folge waren die verheerenden Fluten im Ahrtal, die viele Menschen das Leben kosteten und eine Verwüstung hinterließen, die noch lange nicht behoben ist.

Nur 2001 mehr Starkniederschläge als 2021

"Wir wissen, dass der Klimawandel dazu bereits beigetragen hat", sagt Tobias Fuchs, Klimavorstand des Deutschen Wetterdienstes. "Das zeigt: Wir erleben die Folgen des Klimawandels live." Wetterextreme könnten jeden treffen, wer das Klima schütze, schütze also sich selbst. Die Starkniederschläge im Juli waren zwar mit Abstand das heftigste Wetterextrem des Jahres, aber generell gab es zwischen Mai und September vergleichsweise häufig Starkregen. Nur im Jahr 2001 wurden noch mehr Starkniederschläge gezählt als 2021.

Ungewöhnlich waren auch die heftigen Schneefälle im Februar; vor allem zwischen Erzgebirge und Emsland lagen verbreitet 20 bis 40 Zentimeter Schnee. Darauf folgte ein trockenes Frühjahr, mit dem kältesten April seit 40 Jahren, und ein "buchstäblicher Starkregensommer", wie es der DWD nennt, mit dem drittwärmsten Juni seit Beginn der Aufzeichnungen. Der Herbst war wieder eher trocken und trüb.

Besonders im Süden und Südwesten der Bundesrepublik war das Jahr 2021 sehr sonnig, mit 1650 Stunden lag die Sonnenscheindauer rund sieben Prozent über dem Vergleichswert der Referenzperiode. In Südbayern hat der DWD sogar lokal mehr als 2000 Sonnenstunden gemessen; in einigen Mittelgebirgsregionen waren es 700 Stunden weniger. Bayern gelang derweil das Kunststück, 2021 zugleich die zweitkühlste, zweitnasseste und zweitsonnigste Region zu sein.

Auch global sieht es bislang nach den teils extremen vergangenen Jahren nicht nach neuen Rekorden bei der mittleren Temperatur aus. Laut der im November veröffentlichten Schätzung der US-Klimabehörde NOAA dürfte das Jahr weltweit das sechstwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen werden. Dass es unter den wärmsten zehn landet, ist demnach so gut wie sicher.