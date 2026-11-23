Tom und Bill Kaulitz , 37, „Wetten, dass..?“-Moderatoren, bekommen Unterstützung aus Hollywood. Wie das ZDF bekannt gab, kommt Filmstar Dwayne „The Rock“ Johnson („Fast & Furious 8“) als Gast zur „Wetten, dass..?“-Neuauflage mit Tom und Bill Kaulitz nach Halle an der Saale. Ebenso wird sein Schauspielkollege Kevin Hart („Central Intelligence“) auf der berühmten Show-Couch Platz nehmen. Die beiden US-Amerikaner seien bei der Sendung vor Ort und würden „als Wettpaten mitfiebern“. Kurz vor Weihnachten kommt der Film „Jumanji: Open World“ in die Kinos, bei dem die beiden mitspielen. „Wetten, dass..?“ kehrt am 5. Dezember zurück, vorerst einmalig moderiert von den beiden Musikern Tom und Bill Kaulitz.

Foto: Scott A Garfitt/AP Photo

Robert De Niro, 83, Schauspieler, trickst bei Klimmzügen. In seinem neuen Film „Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich“ zeigt sich De Niro als Schwiegervater Jack Byrnes im sportlichen Look und zieht sich scheinbar mühelos an einer Stange nach oben. Angesprochen auf die Szene, erklärte der Schauspieler der Deutschen Presse-Agentur, er habe dabei etwas Unterstützung bekommen. „Wir haben es so gemacht, dass mir jemand von unten geholfen hat, hoch- und herunterzukommen.“ Außerdem glaube er, der Film sei vielleicht ein bisschen beschleunigt worden, „damit es so aussieht, als würde ich es noch schneller machen“. Co-Star Ben Stiller, 60, wandte zur Verteidigung ein, De Niro habe nur Hilfe gebraucht, weil er sich von einer Verletzung erholt habe. Sonst sei er jemand, der alles selbst mache. De Niro gab an, er lege viel Wert auf seine Fitness. Zwar habe er keinen Fitnesstracker, „ich trainiere allerdings viel und regelmäßig“.

Foto: Alexander Cropper/Getty Images

James Blunt, 52, Sänger, schimpft über Politiker-Egos. Es sei absurd, dass Politiker aus persönlichem Ehrgeiz Kriege anzettelten und „ein Vermächtnis hinterlassen wollen“, sagte er den Nürnberger Nachrichten. Politiker gingen zu Lebzeiten davon aus, dass sich alles nur um sie drehe. „Und die Art, wie sie das dann ausleben, ist, dass sie Menschen in den Tod schicken, für die sie eigentlich sorgen sollten.“ Blunt war selbst sechs Jahre lang in der britischen Armee und war als Offizier in Kosovo eingesetzt. Für ihn ergebe das Konzept „Krieg“ keinen Sinn mehr. In diesem Kontext rief er dazu auf, sehr gut darüber nachzudenken, wen man wähle.

Foto: Jordan Strauss/Invision/dpa

Jamie Lee Curtis, 68, Schauspielerin, ist an ihrem Geburtstag nicht nur zum Feiern zumute. Ihren Ehrentag am vergangenen Sonntag nahm Curtis zum Anlass, ihrer verstorbenen Familienmitglieder zu gedenken. „Heute wird es das erste Mal sein, dass ich der einzig überlebende Teil meiner unmittelbaren Familie bin“, schrieb sie auf Instagram. „Der Verlust meiner Schwester Kelly im Juni war ein schwerer Schlag und ich fühle mich heute traurig.“ Dazu veröffentlichte sie Fotos aus ihrer Kindheit, die sie mit ihrer Schwester und ihren Eltern zeigen. „Was mir bleibt, ist das Vermächtnis anderer Menschen, die mir durch ihre Taten und ihr Vorbild den Weg geebnet haben, damit ich hier bin – so wie ich es hoffentlich für meine Familie und Freunde tue und, als öffentliche Person, für die Millionen Menschen, die ich in mein Leben involviert habe.“ Sie bedankte sich in ihrem Text bei allen, „die ich heute sehen werde, für das Leben, das ich so sehr liebe“.