17. Oktober 2018, 19:04 Uhr Britisches Abgeordnetenhaus Verlottertes Parlament

Gebrauchte Kondome, Erbrochenes, Müll - und das war nur der Anfang der Vorwürfe. Über das Abgeordnetenhaus Westminster ist jetzt ein durch und durch verstörender Bericht erschienen.

Von Cathrin Kahlweit , London

Es war ja schon eklig genug gewesen, was da vergangene Woche durch die britische Presse geisterte: Die Putzkolonnen, die im Parlament in London jede Nacht die Abgeordnetenbüros in Ordnung bringen müssen, bevor am nächsten Morgen Ober- und Unterhaus wieder zum Dienst am Volk einrücken, hatten sich bitterlich beschwert. Viele Büros seien in einem verlotterten Zustand; statt zu arbeiten, würden regelmäßig Partys gefeiert, und die vergnügungssüchtigen Parlamentarier zeigten danach keinen Respekt vor den Putzmännern und -frauen. Es komme sogar vor, dass ...