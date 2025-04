Von Kathrin Müller-Lancé, Frankfurt

Sechs Tage ist die Tat inzwischen her. Sechs Tage, in denen der kleine Ort Weitefeld in Rheinland-Pfalz, 2200 Einwohner, nicht aus den Schlagzeilen verschwindet. In der Nacht zum vergangenen Sonntag ging bei der Polizei ein Notruf ein, am Telefon war eine Frau, die, wie nun bekannt ist, zu den Opfern gehörte. Drei Menschen wurden in dieser Nach getötet, in ihrem eigenen Haus, „brutal“, wie die Polizei es später nannte. Die 44-jährige Frau, ihr 47-jähriger Ehemann, der 16-jährige Sohn. Als die Polizei am Tatort eintraf, fand sie ihre Leichen vor.