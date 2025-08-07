Seit Monaten suchte die Polizei im Westerwald nach einem Mann, der eine Familie ermordet haben soll. Nun ist klar: Der Tatverdächtige lebt nicht mehr. Kann der kleine Ort Weitefeld jetzt aufatmen?

Von Kathrin Müller-Lancé

Mehr als vier Monate liegt der Tod einer Familie in Weitefeld im Westerwald inzwischen zurück, mehr als vier Monate hat die Polizei nach dem mutmaßlichen Mörder gesucht. Jetzt ist klar: Der Mann, dessen Spur die Ermittler verfolgten, ist tot. Am Dienstag teilte das Polizeipräsidium Koblenz mit, dass man in der Nähe von Weitefeld eine Leiche gefunden habe. Am Donnerstag bestätigte die Polizei, dass es sich dabei um Alexander M. handelte, den 61-Jährigen, gegen den die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen des Verdachts des dreifachen Mordes erwirkt hatte.