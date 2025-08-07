Mehr als vier Monate liegt der Tod einer Familie in Weitefeld im Westerwald inzwischen zurück, mehr als vier Monate hat die Polizei nach dem mutmaßlichen Mörder gesucht. Jetzt ist klar: Der Mann, dessen Spur die Ermittler verfolgten, ist tot. Am Dienstag teilte das Polizeipräsidium Koblenz mit, dass man in der Nähe von Weitefeld eine Leiche gefunden habe. Am Donnerstag bestätigte die Polizei, dass es sich dabei um Alexander M. handelte, den 61-Jährigen, gegen den die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen des Verdachts des dreifachen Mordes erwirkt hatte.
KriminalitätMutmaßlicher Dreifachmörder einer Familie im Westerwald tot
Lesezeit: 3 Min.
Seit Monaten suchte die Polizei im Westerwald nach einem Mann, der eine Familie ermordet haben soll. Nun ist klar: Der Tatverdächtige lebt nicht mehr. Kann der kleine Ort Weitefeld jetzt aufatmen?
SZ-Serie „Ungeklärt“:Die Akte Jens Salaw
Ein Student feiert Karneval und verschwindet. Zwei Tage später liegt er tot auf einer Wiese in der Eifel. Kein Fremdverschulden, sagt die Polizei. Aber kann das wirklich stimmen?
Lesen Sie mehr zum Thema