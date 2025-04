Drei Menschen sind in Weitefeld im Westerwald (Rheinland-Pfalz) tot aufgefunden worden. Der oder die Täter sind auf der Flucht, wie ein Polizeisprecher am Morgen der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Polizei hat den Ort abgesperrt. Einem dpa-Reporter zufolge werde jedes Auto, das hinein- oder hinausfahren wolle, kontrolliert. Es seien Polizisten mit Schutzhelmen und Maschinenpistolen im Einsatz, ein Hubschrauber sei in der Luft unterwegs. Die Polizei bittet darum, keine Anhalter in dem Bereich mitzunehmen. Für die Bevölkerung gebe es keine konkrete Gefahr.