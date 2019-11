In der Schlosspark-Klinik in Berlin Charlottenburg wurde Fritz von Weizsäcker am Dienstagabend angegriffen und tötlich verletzt.

Vor der Schlosspark-Klinik in Berlin-Charlottenburg sind am Mittwochmorgen Patienten zu Terminen unterwegs, hin und wieder sieht man einen Rettungswagen, Alltag auf einem Krankenhausgelände. Nur wenig deutet darauf hin, dass die Klinik am Abend zuvor zum Schauplatz eines Verbrechens wurde und die Mordkommission bis spät in die Nacht damit beschäftigt war, Spuren zu sichern. In einem Tagungsraum im Haus H wurde der Chefarzt der Abteilung Innere Medizin I, Fritz von Weizsäcker, getötet. Der Professor, ein Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, hielt gerade einen Vortrag, als sich ein Zuhörer auf ihn stürzte und ihn mit einem Messer angriff. Fritz von Weizsäcker starb noch am Tatort. Er wurde 59 Jahre alt.

Der Täter ist 57 Jahre und deutscher Staatsbürger. Er war kein Patient, sondern unter den etwa 20 Zuhörern, die in die Klinik gekommen waren, um einen der kostenlosen medizinischen Vorträge zu hören, die es hier immer wieder gibt. An diesem Abend ging es, wie es in der Ankündigung der Schlosspark-Klinik hieß, um "die Fettleber, eine weitgehend unbekannte, aber zunehmende Volkskrankheit". Fritz von Weizsäcker war Spezialist für Leber- und Gallenwegserkrankungen und seit 2005 Chefarzt an der Schlosspark-Klinik. Zuvor war er in Freiburg, Boston oder Zürich tätig gewesen.

Warum der 57-Jährige den Arzt gegen Ende der Veranstaltung angriff, ist bislang noch unklar. Strafrechtlich in Erscheinung getreten ist er der Berliner Polizei zufolge bislang nicht. Ein Polizist, der den Vortrag als Privatperson besuchte, überwältigte den Angreifer und wurde dabei selbst schwer verletzt, er ist inzwischen aber nicht mehr in Lebensgefahr. Der Täter wurde verhaftet und soll, wie ein Polizeisprecher sagt, noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Indessen gehen am Mittwochvormittag zahlreiche Reaktionen aus Wissenschaft und Politik ein. Die Berliner Universitätsklinik Charité nennt von Weizsäcker einen "geschätzten und befreundeten Kollegen", man sei "erschüttert", dass ein Arzt während eines Vortrags für Laienpublikum getötet wurde, in einem Kontext, wie er an vielen Krankenhäusern üblich sei.

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) sagte, sie verurteile Gewalt gegen Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte "aufs Äußerste". Der SPD-Politiker Karl Lauterbach schrieb auf Twitter, der "feige Mord" hinterlasse "uns alle ärmer". FDP-Chef Christian Lindner bekundete ebenfalls auf Twitter seine Trauer über den Tod seines Freundes. "Einmal mehr fragt man sich, in welcher Welt wir leben." Auch Familienmitglieder meldeten sich zu Wort. Der Umweltwissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker würdigte seinen Cousin, Beatrice von Weizsäcker betrauerte ihren Bruder in einem Beitrag auf Instagam.

Ich kannte Fritz von Weizsäcker und wir haben uns sehr geschätzt trotz unterschiedlicher Positionen im Gesundheitssystem. Der feige Mord hinterläßt uns alle ärmer, sein Beitrag für unsere Gesellschaft war groß. Mein Beileid für die ganze Familie. https://t.co/LMrz5Vb1eW — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) November 20, 2019

Es ist nicht die erste tödliche Attacke auf einen Arzt in Berlin. Im Sommer 2016 hatte ein Patient des Benjamin-Franklin-Klinikums der Charité in Steglitz den Arzt, bei dem er wegen einer Krebserkrankung in Behandlung war, erschossen und sich anschließend selbst getötet. Anfang 2018 wurde ein Arzt in Berlin-Marienfelde vor seiner Praxis erschossen. Vom Täter fehlt bis heute jede Spur.