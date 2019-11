In einer Berliner Privatklinik ist der Chefarzt Fritz von Weizsäcker, Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, während eines Vortrags erstochen worden.

Einer Polizeisprecherin zufolge wurde Weizsäcker am Dienstagabend plötzlich von einem Mann angegriffen. Zu dem Vortrag waren etwa 20 Zuschauer gekommen. Ein Mann aus dem Zuschauerraum soll dazwischen gegangen sein - und wurde dabei selbst schwer verletzt. Der 59-jährige Fritz von Weizsäcker starb noch am Tatort. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und soll während der Nacht verhört werden.

Mehrere Menschen aus dem Publikum halfen der Polizei zufolge, den Täter festzuhalten und der Polizei zu übergeben. Eine Mordkommission nahm Ermittlungen auf. Experten untersuchten den Tatort. Weitere Angaben zu Opfer und Täter sowie dem Hintergrund der Tat machte die Sprecherin nicht.

FDP-Chef Christian Lindner zeigte sich bestürzt: "Mein Freund Fritz von Weizsäcker wurde heute Abend in Berlin erstochen. (...) Ich bin fassungslos und muss meine Trauer teilen", schrieb er auf Twitter.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18.50 Uhr in der privaten Schlosspark-Klinik in der Nähe des Charlottenburger Schlosses. In der Klinik gibt es ihrer Website zufolge regelmäßig Veranstaltungen, die sich in der Regel an interessierte medizinische Laien wenden, die etwas über Erkrankungen, deren Diagnose und Therapiemöglichkeiten erfahren möchten.

Der 1960 in Essen geborene Mediziner Fritz Eckhart Freiherr von Weizsäcker stammte aus einer sehr bekannten Familie. Sein Vater Richard von Weizsäcker war von 1984 bis 1994 Bundespräsident, zuvor für die CDU Regierender Bürgermeister von Berlin (West). Fritz von Weizsäcker war das jüngste seiner vier Kinder.

Der Chefarzt an der Berliner Schlosspark-Klinik hatte eine lange Karriere als Mediziner hinter sich. Zu seinen Stationen zählten neben Freiburg die Harvard Medical School in Boston und das Universitätsspital Zürich. Seit 2005 war von Weizsäcker Chefarzt der Abteilung Innere Medizin I an der Schlosspark-Klinik in Berlin-Charlottenburg. Er galt als Experte für Leber- und Gallenwegserkrankungen.