© dpa

Für die ersten größeren Drohnenattacken in Russland seit Beginn des eigenen Angriffskriegs will sich Moskau rächen. Die Ukraine hingegen erlebt solche Attacken als Alltag. Die USA beziehen zu den Angriffen in der russischen Hauptstadt nun offiziell Stellung.