Von Kerstin Lottritz

Man ahnte Böses, als die Trumps Anfang 2017 ins Weiße Haus einzogen. Und ausnahmsweise soll es jetzt mal nicht um politische Entscheidungen oder polterndes Auftreten gehen. Böse Vorahnungen gab es auch in Hinblick auf die Einrichtung und Gestaltung der Wohnräume der Präsidentenfamilie. Wer an Bilder aus dem Penthouse im Trump-Tower in New York oder seiner kürzlich vom FBI besichtigten Rentner-Residenz Mar-a-Lago in Florida denkt, der kennt auch die Vorliebe des Paares für opulenten Protz. Nicht wenige befürchteten vor fünf Jahren, dass aus dem ehrwürdigen Weißen Haus ein goldener Bling-Bling-Tempel werden könnte. Klotzen statt Kleckern eben.