Harvey Weinstein scheint bestens gelaunt zu sein an diesem Freitagmorgen. Er unterhält sich angeregt mit einer Frau, sie sitzt in den hölzernen Bankreihen direkt hinter dem Angeklagten, Plätze, die für seine Unterstützer reserviert sind. Weinstein lacht, legt den Kopf in den Nacken - es ist eine Szene mit klarer Botschaft: Der einstige Filmmogul, der im Gerichtssaal jeden Tag unter Beobachtung von mindestens drei Dutzend Journalisten steht, blickt der Aussage der Belastungszeugin an diesem Tag offenbar gelassen entgegen.

Jessica Mann ist eine von zwei Frauen, deren Vorwürfe vor dem New York State Supreme Court verhandelt werden. Die 34-Jährige bezichtigt Weinstein der Vergewaltigung. Bei einer Verurteilung droht dem prominenten Beschuldigten eine lebenslange Haftstrafe.

Um 10.07 Uhr kommt Jessica Mann durch einen Seiteneingang in den Gerichtssaal - es ist das erste Mal, dass sie als mutmaßliches Opfer öffentlich in Erscheinung tritt. Mimi Haleyi, die zweite Frau im Zentrum des Prozesses, und andere Zeuginnen hatten bereits in Interviews über ihre Anschuldigungen gegen Harvey Weinstein gesprochen. Mann trägt ein eng anliegendes schwarzes Langarmshirt und eine weite graue Hose. Immer wieder legt sie ihre offenen dunkelbraunen Haare über eine Schulter. Es wirkt wie die unbewusste Geste einer Frau, die sich selbst darauf trainiert hat, ein attraktives Erscheinungsbild abzugeben.

An diesem Vormittag wird ihre Körpersprache immer wieder in Widerspruch zu dem stehen, was sie im Zeugenstand erzählt. Gleich zu Beginn ihrer Befragung durch Staatsanwältin Joan Illuzzi kämpft die junge Frau mit sich. "Ich bin wirklich nervös", sagt sie entschuldigend. Für einen Moment ist ihre Mimik seltsam verzogen, als hänge sie irgendwo zwischen Lachen und Weinen fest.

Weinstein als "göttlicher Segen"

Vor Gericht führt Mann durch eine Geschichte, die sie selbst bis heute nicht so ganz zu verstehen scheint. Mann wächst auf einem Milchhof in einer tiefreligiösen Gemeinde in Washington State auf, sie selbst spricht von einer "Kult-gleichen" Gemeinschaft. Mit 25 verlässt sie ihr Elternhaus, um sich als professionelle Schauspielerin zu versuchen. Als sie im Winter 2012/2013 auf einer Filmparty in Los Angeles den Produzenten Harvey Weinstein kennenlernt, ist ihr bisher größter Erfolg die Tatsache, dass sie es geschafft hat, das Interesse eines Agenten zu wecken. Dass sie Weinstein kennenlernt, der zu diesem Zeitpunkt laut Mann der "Guru von Hollywood" ist, erscheint ihr als "göttlicher Segen".

Zwischen der Jungschauspielerin und dem sehr viel älteren Studioboss entspinnt sich eine Beziehung, die, glaubt man Manns Ausführungen, von Beginn an geprägt ist von einem offensichtlichen Machtgefälle, widersprüchlichen Emotionen, Manipulationen und irgendwann auch Gewalt.

Weinstein lädt Mann in eine auf Filmliteratur spezialisierte Buchhandlung ein und drängt sie kurz darauf bei einem Treffen, bei dem es eigentlich um ihre Karriere gehen soll, mit seinen Annäherungsversuchen so in die Ecke, dass sie ihm eine Massage gibt. "Er hatte viele, also wirklich viele Mitesser auf dem Rücken - das Gefühl unter meinen Fingern war unangenehm", sagt Mann. Als ihr Weinstein zum ersten Mal Oralverkehr aufgezwungen haben soll, wartete im Nebenraum der Hotelsuite eine befreundete Nachwuchsschauspielerin. Zunächst sei Weinstein aggressiv gewesen, dann habe er versucht, mit ihr zu verhandeln, erzählt das mutmaßliche Opfer. "Er sagte zu mir: Ich lasse dich nicht gehen, ohne dir vorher etwas Gutes zu tun." Um der Situation möglichst schnell zu entkommen, habe sie einen Orgasmus vorgetäuscht.

Die Frage nach dem Warum bleibt unbeantwortet

Trotzdem trifft sich Mann danach immer wieder mit Weinstein, es kommt zu Körperlichkeiten und, so sagt es Mann, zu Erniedrigungen. Bei einer Gelegenheit soll Weinstein auf die junge Frau uriniert haben. Mehrmals im Verlauf von Manns Aussage fragt Staatsanwältin Illuzzi nach dem Warum - eine eindeutige Antwort hat die Zeugin darauf nicht. Weinstein sei erfolgreich gewesen, ein Genie der Filmbranche, sagt Mann, aber eben auch: "Jekyll und Hyde". Ein Nein habe auf ihn wie ein Trigger gewirkt.

Als Staatsanwältin Illuzzi sie bittet, Weinsteins Körper zu beschreiben, bricht Mann die Stimme. Weinstein habe eine großflächige Narbe am Körper, die an ein Brandopfer erinnere. Seinen Genitalbereich beschreibt sie als grotesk verformt. "Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, hatte ich Mitleid mit ihm." Es scheint fast, als falle ihr dieses Eingeständnis schwerer als kurz darauf die Schilderung der ersten mutmaßlichen Vergewaltigung. Sie habe sich nie körperlich angezogen gefühlt von Weinstein, sagt Mann, sie habe aber zwiespältige Gefühle für ihn gehegt. "Seine Anerkennung hat mir so viel bedeutet."

Manns Gestik, gerade in emotionalen Momenten, hat mitunter fast etwas Affektiertes: Die ehemalige Schauspielerin legt ihren Handrücken an die Stirn, umfasst ihre Wange oder drückt Daumen und Zeigefinger an den Nasenrücken. Ihre Ausführungen wirken umso ungefilterter. Mann spricht nicht nur in drastischer Deutlichkeit über Weinsteins mangelnde Körperhygiene, sie legt auch ihr eigenes Verhalten offen - mit allen Widersprüchlichkeiten. Auch nach den mutmaßlichen Übergriffen setzt sie ihre Beziehung mit Weinstein fort, es kommt zu weiteren, einvernehmlichen sexuellen Kontakten. Als sie befürchtet, ihr Auto wegen zu vieler unbezahlter Strafzettel zu verlieren, wendet sie sich hilfesuchend an das Büro des Filmproduzenten. Sie habe zu diesem Zeitpunkt in ihrem Wagen übernachtet, erklärt Mann. "Ich war verzweifelt."

Als Richter James Burke nach knapp drei Stunden die Verhandlung für eine Mittagspause unterbricht, verlässt die Zeugin weinend den Saal - das Kreuzverhör durch Verteidigerin Donna Rotunno steht ihr da noch bevor.