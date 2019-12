Vom 6. Januar an muss sich Harvey Weinstein in New York vor Gericht verantworten. Es wird um eine Vergewaltigung und mehrere Fälle sexueller Nötigung gehen - sofern der Termin nicht abermals verschoben wird. Dieses einzige strafrechtliche Verfahren bei mehr als 80 Frauen, die Vorwürfe gegen den einstigen Filmmogul erheben, zeigt deutlich, wie schwierig der Weg zu Gerechtigkeit bei sexueller Belästigung und Gewalt ist. Kurz vor Beginn dieses langerwarteten Me-too-Prozess meldet nun die New York Times: Weinstein und das Management seines inzwischen bankrotten Filmstudios "The Weinstein Company" hätten sich vorläufig mit Dutzenden mutmaßlichen Opfern geeinigt, die bislang versucht hatten, den einstigen "König Hollywoods" auf zivilrechtlichem Wege zur Rechenschaft zu ziehen. Sie sollen nun 25 Millionen US-Dollar untereinander aufteilen - die Summe muss allerdings auch für mögliche zukünftige Opfer reichen, die sich bislang nicht gemeldet haben.

Weil sich die Firma, die Weinstein 2005 gemeinsam mit seinem Bruder Bob gegründet hatte, im Insolvenzverfahren befindet, waren die Ansprüche der Frauen gemeinsam mit denen anderer Gläubiger verhandelt worden. Die außergerichtliche Einigung mit mehr als 30 Schauspielerinnen und ehemaligen Angestellten würde laut Times einen Großteil der Zivilklagen gegen Weinstein beenden - noch steht allerdings die Zustimmung eines Gerichts aus. Im Anschluss müssten noch einmal sämtliche Parteien die Abmachung unterzeichnen.

Die New-York-Times-Journalistinnen Megan Twohey und Jodi Kantor, die den Fall Weinstein 2017 ins Rollen gebracht hatten, berufen sich auf die Verhandlungen beteiligte Anwälte. Weinsteins Vertreter wollten sich demnach nicht äußern - dabei wäre dieser Deal vor allem ein Erfolg für sie. Ihr Mandant wäre nicht nur finanziell aus dem Schneider. Denn das Geld für Weinsteins mutmaßliche Opfer müssten Versicherungen hinter der "Weinstein Company" bezahlen. Noch viel wichtiger aber ist, dass der 67-Jährige bei diesem Deal kein Fehlverhalten zugeben muss.

"Besiegt und hoffnungslos"

"Ich bin nicht zufrieden, aber ich weiß nicht, wie ich ihn sonst drankriegen soll", sagte die Schauspielerin Katherine Kendall der Zeitung. Die heute 50-Jährige wirft Weinstein vor, sie 1993 unter einem Vorwand in sein New Yorker Appartement gelockt zu haben. Dort, so Kendall, habe sich ihr ein nackter Weinstein aufgedrängt und sie durch die Wohnung gejagt. Für Betroffene wie Kendall ist der zivilrechtliche Weg oft die einzige Option: Sexuelle Belästigung ist nach US-Recht kein Straftatbestand. In anderen Fällen wären die Weinstein zur Last gelegten Taten strafrechtlich verjährt gewesen.

Dass sich manche Frauen nun mit einem Ergebnis zufriedengeben, das für sie bitter sein muss, hat wohl vor allem mit fehlenden Alternativen zu tun. Im vergangenen Jahr waren Verhandlungen über einen möglichen 90-Millionen-Dollar-Opferfonds geplatzt, weil der damalige New Yorker Generalstaatsanwalt Eric Schneiderman plötzlich selbst im Mittelpunkt eines Me-too-Skandals stand. Auch Gerüchte, Weinstein selbst könnte demnächst in die Privatinsolvenz gehen und die Verhandlungen dadurch noch komplizierter werden, hatten zuletzt für Unruhe gesorgt.

Das ehemalige Model Zoe Brock, das Weinstein der sexuellen Belästigung während des Cannes Filmfests 1998 bezichtigt, sagte der Times, sie fühle sich "besiegt und hoffnungslos". Mindestens zwei Frauen, deren Klagen zunächst mitverhandelt worden waren, wollen sich ihren Anwälten zufolge nicht mit dem Deal zufriedengeben. Und auch die Schauspielerin Ashley Judd - eine der prominentesten Anklägerinnen Weinsteins - will es auf einen Zivilprozess ankommen lassen.

56 Verstöße gegen die Kautionsauflagen

Dass auch ein Harvey Weinstein nicht über dem Gesetz steht und die Konsequenzen für sein Verhalten tragen muss, hatte jüngst James Burke deutlich gemacht, Richter im anstehenden New Yorker Strafprozess. Er erhöhte am Mittwoch die Kaution für Weinstein auf fünf Millionen US-Dollar, zu hinterlegen in bar. Grund: Weinsteins Fußfessel war mindestens 56 Mal nicht zu orten gewesen.