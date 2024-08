Kaliforniens Gouverneur stellt einen Antrag, dass der in Los Angeles wegen Vergewaltigung verurteilte Harvey Weinstein dorthin ausgeliefert wird – Hintergrund ist die Aufhebung des Urteils in New York gegen Weinstein.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Der aktuelle Aufenthaltsort von Harvey Weinstein: das Krankenhaus Bellevue in Manhattan, und zwar in einer geschlossenen Abteilung ohne Kontakt zu anderen Patienten. Der 72-Jährige wird dort wegen Covid-Infektion, zweifacher Lungenentzündung sowie den Auswirkungen anderer Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck und Spinalkanalstenose behandelt. Es ist unklar, was danach passieren wird; also ob er zurück ins Gefängnis auf Rikers Island muss oder nach Kalifornien ausgeliefert wird. Gavin Newsom, Gouverneur des US-Bundesstaates an der Westküste, hat einen dementsprechenden Antrag gestellt, den die SZ einsehen konnte.