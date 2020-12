Niedersachsen, Hannover: Die Eisbärin Nana frisst im Erlebnis-Zoo Hannover Paprika-Scheiben, die an einem Weihnachtsbaum hängen.

Mit einer vorgezogenen Bescherung haben die Tiere im Zoo Hannover Weihnachten gefeiert. Bei einem Rundgang verteilten Tierpfleger am Montag Geschenke an die Bewohner, sagte eine Sprecherin des Zoos. Für die Erdmännchen gab es ein mit Mehlwürmern gefülltes Knusperhäuschen, bei den Kuba-Baumratten mit Obst und Gemüse gefüllte Präsente, und bei den Eisbären wurde ein Tannenbaum aufgestellt, an dem Obst und Eissterne mit Lebertrangeschmack hingen. Die Geschenke sollen bei den Tieren für Abwechslung sorgen.