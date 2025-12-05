Zum Hauptinhalt springen

Weihnachtliches HochrüstenO, du grausliche

Lesezeit: 2 Min.

Auch selbst geschmückt wie ein Weihnachtsbaum: Kim Kardashian.
Auch selbst geschmückt wie ein Weihnachtsbaum: Kim Kardashian. (Foto: Scott A Garfitt/Invision/dpa)

Weil Baum: Kim Kardashian inszeniert sich in ihrer Villa mit 60 Weihnachtsbäumen im Erdgeschoss. Über die Halloweenisierung eines christlichen Festes.

Von Martin Zips

Es gibt immer diesen Moment in Gesellschaften, da ist alles so ein bisschen drüber. Also der Moment, da etwas Mode wird, was vorher noch besonders war. Der Nippes-Moment. Der Moment, an dem „Stille Nacht“ im Supermarkt läuft.

