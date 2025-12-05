Es gibt immer diesen Moment in Gesellschaften, da ist alles so ein bisschen drüber. Also der Moment, da etwas Mode wird, was vorher noch besonders war. Der Nippes-Moment. Der Moment, an dem „Stille Nacht“ im Supermarkt läuft.
Weihnachtliches HochrüstenO, du grausliche
Weil Baum: Kim Kardashian inszeniert sich in ihrer Villa mit 60 Weihnachtsbäumen im Erdgeschoss. Über die Halloweenisierung eines christlichen Festes.
Von Martin Zips
Brauchtum auf Borkum:„Ich hoffe sehr, dass eine gewisse Selbsteinsicht einkehrt“
Jahrzehntelang wurden am Nikolaustag beim „Klaasohm“ auf Borkum Frauen mit Kuhhörnern geschlagen. Der Ethnologe Thomas Hauschild erklärt, warum der Brauch sich ändern muss.
