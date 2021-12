Vater, Mutter, Kind: Weihnachten wird so getan, als kuschle sich ganz Deutschland ins angoraweiche Familienglück.

Von Alex Rühle

Weihnachten und Familie - die beiden Begriffe kleben aneinander wie die Oblate am Lebkuchen und der Puderzucker auf dem Stollen. Und das, was dabei herauskommt, ist dann eben auch meist so süßlich, dass man schnell davon seelische Karies bekommt: Werbung mit Weichzeichner, Politikersätze, plump wie Laubsägearbeiten.