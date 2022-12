Detailansicht öffnen (Foto: GAIZKA IROZ/AFP)

Schön frisch: Teilnehmende des traditionellen Weihnachtsschwimmens im französischen Biarritz an der Atlantikküste. Seit 1929 wird es von der Organisation "Les Ours Blancs" (Die weißen Bären) organisiert.

Warten auf den Erlöser: Gebet in der Geburtskirche in Bethlehem.

Festessen: In Tokio und anderen japanischen Städten geht man an Weihnachten am liebsten zu KFC, der amerikanischen Fastfood-Kette.

Gutes tun: In Südkoreas Hauptstadt Seoul verteilen Weihnachtsmänner Geschenke an ärmere Menschen. Aber vorher machen sie noch etwas Klamauk. Auch Premierminister Han Duck-soo, der dritte von rechts, ist dabei.

Demonstration: Ukrainer und Ukrainerinnen fordern auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew eine schnellere Freilassung von Soldaten aus russischer Gefangenschaft.

Weihnachtsballett: Kinder des Projekts "Elimu" tanzen für die Bewohner von Kibera, einem Slum im Südwesten von Nairobi, Kenia.

Unterwasser-Feier: Im thailändischen Bangkok zieht sich der Weihnachtsmann Flossen an und schwimmt ins Aquarium.

Wo alles gecheckt wird: Im indonesischen Banda Aceh durchsuchen Anti-Terror-Beamte eine katholische Kirche vor einer Weihnachtsfeier.

Schön bunt: Kunden decken sich in einem Laden für Weihnachtsutensilien in Hongkong ein.