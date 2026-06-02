Flavia Ziegler ist hier für eine Operation, von der Freundinnen, Bekannte und Ärzte ihr sagten, sie werde sie bereuen. Sie ist fünf Minuten zu früh, als sie die Glastür zur Arztpraxis in München aufzieht. Es ist kurz vor halb acht Uhr morgens. Draußen dämmert es noch, der Wartebereich ist grell ausgeleuchtet, es riecht nach Desinfektionsmittel. Zur OP geht sie allein. Ihr braunes Haar hat sie mit einem Tuch zurückgebunden, sie ist ungeschminkt. Am Empfang meldet sie sich an: „Hallo, Flavia Ziegler“, sagt sie, „ich habe heute meine Sterilisation.“

Nach der Anmeldung setzt sich Ziegler auf einen der grünen Stühle im Wartebereich. Sie ist 23. So viele Jahre wie Piercings, die sie heute in der Früh herausgenommen hat, sagt sie. Zuerst den frisch gestochenen Ring an der Augenbraue, drei an der Nase, 19 an den Ohren. „Ich fühle mich ganz nackt“, sagt Ziegler. Mit der rechten Hand fährt sie über ihr Ohrläppchen. Und aufgeregt? „Ich bin nicht nervös. Ich freue mich sogar.“ Echte Zweifel habe sie nie gehabt. „Ich will mich endlich lösen von der Erwartung, dass Frauen Mütter sein müssen.“

Als die Krankenschwester ihren Namen aufruft, folgt Ziegler ihr durch eine weiße Flügeltür in den OP-Bereich. Dort wird sie sich beide Eileiter entfernen lassen.

Der Eingriff ist endgültig. Er lässt sich nicht rückgängig machen. Viele Ärzte nehmen ihn deshalb nur bei Patientinnen vor, die älter als 30 sind. Nur sehr wenige Frauen in Deutschland – gemeint sind hier alle gebärfähigen Menschen – lassen sich überhaupt sterilisieren, geschweige denn ihre Eileiter entfernen. Wie trifft man als junger Mensch eine so folgenschwere Entscheidung? Wie setzt man sie gegen alle Widerstände um? Und was ist mit der Angst, sie eines Tages zu bereuen?

Aus Erhebungen des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit geht hervor, dass die Zahl der Frauen, die mit einer Sterilisation verhüten, leicht steigt. 2018 gaben zwei Prozent der befragten 18- bis 49-Jährigen an, sterilisiert zu sein. 2024 waren es drei Prozent. Die Sterilisation bleibt damit weiterhin eine Ausnahme. Das könnte auch damit zusammenhängen, dass der Eingriff für Frauen nur schwer zugänglich ist.

Ziegler stört, dass die, die schwanger werden können, auch meistens die Verantwortung für die Verhütung tragen

In Deutschland ist eine freiwillige Sterilisation für volljährige Frauen zwar rechtlich möglich. Trotzdem beginnt die Suche nach einer Praxis für viele Interessentinnen mit Absagen. Viele Ärztinnen operieren erst, wenn eine Patientin bereits Kinder und ihre Familienplanung abgeschlossen hat oder deutlich älter ist als 18.

„Aus der Praxis weiß ich, dass viele Ärztinnen und Ärzte bei sehr jungen Patientinnen zurückhaltend sind“, sagt Cornelia Hösemann, 2. Vorsitzende des Bundesverbands für Frauenärzte (BVF). „Entscheidend ist, dass die Patientin den endgültigen Charakter des Eingriffs versteht und ihre Entscheidung frei von Druck trifft.“

Cornelia Hösemann. Berufsverband der Frauenärztinnen und Frauenärzte e.V.

Auch volljährige junge Frauen hätten ein Recht auf körperliche Selbstbestimmung, sagt Hösemann. Gerade bei sehr jungen Patientinnen sei aber eine besonders sorgfältige Beratung erforderlich. Und: „Im Gespräch mit meinen Patientinnen betone ich stets, dass Gleichberechtigung bei Verhütung und Familienplanung auch bedeutet, dass Männer 50 Prozent der Verantwortung übernehmen können. Denn auch Männer können sich sterilisieren lassen.“

In früheren Beziehungen mit Männern hat Flavia Ziegler eine andere Erfahrung gemacht.

Für die OP ist sie am Vortag von Augsburg nach München gereist. Abends sitzt sie in der WG-Küche ihres Bruders. Auf dem Tisch bereitet sie die Unterlagen für den nächsten Tag vor: Untersuchungsbefunde, Versichertenkarte, Aufklärungsbögen. Sie schiebt die Blätter zu kleinen Stapeln zusammen und prüft noch einmal, ob alles da ist.

Es stört sie, dass diejenigen, die schwanger werden können, in den meisten Fällen noch immer die Verantwortung für Verhütung tragen und die Nebenwirkungen von Verhütungsmitteln ertragen müssten. Die Entscheidung für die Sterilisation ist für Flavia auch eine Entscheidung gegen hormonelle Verhütungsmittel.

Mich engt die Vorstellung, ein Kind großzuziehen, total ein. Flavia Ziegler

Mit 19, sagt sie, habe sie einen Hormonring probiert, der weniger Hormone freisetzt als die Pille. Doch sie habe ihn nicht vertragen: „Ich hatte monatelang unkontrollierte und depressive Stimmungen.“ Mehrmals habe sie weinend vor dem Kühlschrank gestanden, weil sie vergessen hatte, Feta einzukaufen. Dazu habe sie Bauchkrämpfe, Magen-Darm-Beschwerden, einen wiederkehrenden Vaginalpilz und Blasenentzündungen bekommen. Sie hätte auch keine Libido mehr gehabt. „Über die Nebenwirkungen wird viel zu wenig aufgeklärt“, sagt sie.

Sie habe den Hormonring abgesetzt und stattdessen mit Kondomen und Temperaturmessen verhütet. Trotzdem blieb die ständige Angst, ungewollt schwanger zu werden. „Ich würde sofort abtreiben“, sagt sie und zählt mögliche Folgen einer Schwangerschaft auf: Bluthochdruck, Schmerzen, Schwangerschaftsdiabetes, postpartale Depressionen. Vieles davon, findet sie, werde verharmlost oder als natürlich abgetan. „Ich möchte kein Kind, das mich körperlich und mental so beansprucht, dass ich mein eigenes Leben nicht mehr leben kann.“

Ziegler, so erzählt sie es, weiß schon seit der Pubertät, dass sie keine Kinder will. Sie mochte Kinder nie besonders, eine klassische Familienkonstellation kam nie für sie infrage. Das merkte sie auf Familienfeiern oder an Nachmittagen im Bekanntenkreis: wenn Spielzeug am Boden herumlag, Gespräche unterbrochen wurden, weil ein Kind weinte, rief oder etwas verschüttet hatte. Wenn sich bei solchen Treffen alles um Kinder dreht, empfindet Ziegler keine Freude, sondern eher Anspannung. „Ich fand diese Geräuschkulisse schon immer überstimulierend“, sagt sie. „Mich engt die Vorstellung, ein Kind großzuziehen, total ein.“ Schon im November vergangenen Jahres habe sie endgültig die Entscheidung getroffen, sich sterilisieren zu lassen.

Nachdem Ziegler den Entschluss gefasst hatte, fand sie vergleichsweise schnell eine Praxis. Nach nur einem halben Jahr hatte sie einen Termin. Denn statt einzelne Praxen anzufragen, suchte sie über die Webseite von „Selbstbestimmt Steril“. Der Verein will sich für mehr Selbstbestimmung von Menschen mit Uterus einsetzen, die eine Sterilisation in Betracht ziehen. Er führt eine Deutschlandkarte mit Praxen, die den Eingriff auch bei jungen Erwachsenen vornehmen. 35 Praxen, die von 18 Jahren an sterilisieren, sind dort verzeichnet.

Bei Familienfeiern kam immer wieder die Frage: Was, wenn du einen Mann kennenlernst und doch Kinder willst?

Für die Sterilisation von Frauen kommen verschiedene Methoden infrage. Die Eileiter lassen sich durchtrennen, veröden oder mit Clips verschließen. Aber Flavia Ziegler hat sich für die vollständige Entfernung beider Eileiter entschieden. Die gilt als besonders zuverlässig. Auch, weil sie das Risiko einer Eileiterschwangerschaft nahezu vollständig tilgt. Der Eingriff erfolgt minimalinvasiv per Bauchspiegelung. Für die Operation zahlt Ziegler 1467 Euro, samt Vor- und Nachuntersuchung. Die Krankenkasse übernimmt den Eingriff nicht, weil er medizinisch nicht notwendig sei.

In Bars, bei Familienfeiern, in früheren Beziehungen sei Ziegler seit ihrer Entscheidung immer wieder gefragt worden: Was, wenn du es bereust? Oder was, wenn du später einen Mann kennenlernst, mit dem du doch Kinder haben willst? Eigentlich, findet sie, sei das gar keine Frage, sondern ein Urteil. „Als hätte ich nicht genug darüber nachgedacht. Und als würde meine Entscheidung am Ende von einem Mann abhängen.“

Manchmal fragt sich Ziegler, warum diese Entscheidung gesellschaftlich überhaupt so ein großes Thema ist. Sie stört die Selbstverständlichkeit, mit der andere mitreden. „Plötzlich nehmen sich andere das Recht heraus, über dein Leben zu urteilen, dir mangelnde Reife zu unterstellen oder zu behaupten, du seist noch zu jung.“

Tatsächlich ändern nicht wenige Frauen ihre Einstellung zum Kinderwunsch noch zu einem späteren Zeitpunkt, so der BVF. Aus einer viel zitierten US-Studie geht ebenfalls hervor, dass etwa sechs Prozent der über 30-Jährigen und 20 Prozent der unter 30-Jährigen den Eingriff später bereuen. Allerdings ist der am häufigsten genannte Grund der Wunsch nach einem weiteren Kind. Es handelt sich also nur um Frauen, die ursprünglich einen Kinderwunsch hatten. Die Studie ist zudem veraltet, sie stammt aus den 1980er-Jahren. Der Befund, dass jüngere Frauen den Eingriff häufiger bereuen, wird zwar weiterhin gestützt, die pauschale Ableitung fester Altersgrenzen ist fachlich jedoch umstritten.

Eine Stunde nach der OP erwacht Flavia Ziegler aus der Vollnarkose. „Ich bin noch etwas benommen“, sagt sie. „Es tut nicht weh, aber es zieht und drückt leicht an den Wunden am Bauch.“ Zwei Schnitte an der Leiste und ein dritter unter dem Bauchnabel waren nötig, um ihre Eileiter zu entfernen.

Vor der Praxis warten ihr Bruder und ihr Freund, um sie nach Hause zu fahren. Am Nachmittag feiern sie in ihrer WG-Küche in Augsburg. Ziegler trägt eine weite Latzhose, damit kein Hosenbund auf die frischen Wunden drückt. Sie ist erleichtert, dass alles gut verlaufen ist. Ihr Freund hat zum Anlass einen Zitronenkuchen gebacken. Mit grüner, blauer und roter Zuckerschrift steht darauf: „Fuck them kids.“