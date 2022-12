Erreicht die "Me Too"-Bewegung weniger in einem Land, in dem es keinen großen Prozess gibt und damit weniger öffentliche Vergangenheitsbewältigung?

In den USA steht Produzent Harvey Weinstein wieder vor Gericht. Vorwurf: weitere Vergewaltigungen. Und in Deutschland? Was wurde hier aus der "Me Too"-Bewegung, deren größtes Feindbild Dieter Wedel starb, bevor es zum Prozess kam?