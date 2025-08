Die Maus , ungefähr 54, WDR -Ikone, geht wegen nicht unerheblicher Brandwunden „in Kur“. Nach einem Brandanschlag auf die Figur in der Kölner Innenstadt soll die 1,70 Meter große Fiberglas-Statue nun repariert werden. Umringt von „Die Sendung mit der Maus“-Fans wurde die Maus am Freitagvormittag von Handwerkern abgebaut und verladen, wie der Westdeutsche Rundfunk mitteilte. Wann die Maus wieder an ihrem angestammten Platz stehen wird, sei noch unklar. Vor einer Woche hatten bislang unbekannte Täter die beliebte WDR-Figur angezündet. Die Statue wurde am rechten Arm und im Gesicht stark verkohlt. Der WDR hat Strafanzeige gestellt, die Polizei ermittelt.

(Foto: Jae C. Hong/Invision/AP/dpa)

Anthony Hopkins, 87, britischer Schauspieler, veräppelt Kim Kardashian. Die Modeunternehmerin hatte vor wenigen Tagen über ihre Shapewear-Marke Skims ein neues Produkt für das Gesicht herausgebracht. In einem Instagram-Video trägt Hopkins diesen hautfarbenen, elastischen Kopf-Wickel, der über sein Kinn und die Ohren reicht. Mit bedrohlicher Stimme spricht er in die Kamera: „Hallo Kim, ich fühle mich schon zehn Jahre jünger.“ Mit der Mimik des kannibalistischen Serienmörders Hannibal Lecter, den er in dem Psychothriller „Das Schweigen der Lämmer“ spielte, klappert er dabei mit den Zähnen und reißt die Augen auf.

(Foto: Christoph Schmidt/dpa)

Josefa von Hohenzollern, 51, Oberbürgermeister-Kandidatin aus Leonberg, legt eine kurze Wahlkampfpause ein, weil sie Mutter geworden ist. Das bestätigte die FDP-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Ihr Sohn Leopold sei am frühen Donnerstagmorgen zur Welt gekommen, teilte sie in sozialen Netzwerken mit. Wörtlich schrieb sie: „Wir sind überglücklich, dankbar – und einfach nur überwältigt von diesem kleinen Sonnenschein.“ Hohenzollern hatte Ende Juni ihren Ehemann Harald von Hohenzollern verloren, er starb mit 63 Jahren an einem Herzinfarkt. Nach einer kurzen Pause will sie wieder in den Wahlkampf einsteigen, sagte Hohenzollern der dpa. Sofern sie ihren Sohn nicht mitnehmen könne, habe sie eine familiäre Betreuung für ihn organisiert. „Wichtig ist doch, dass man eine liebende Mutter ist. Der kleine Leopold ist meine große Freude.“ Bekannt wurde Josefa von Hohenzollern – damals unter ihrem Geburtsnamen Schmid – als „singende Bürgermeisterin“ ihrer Heimatgemeinde Kollnburg im Bayerischen Wald.

Axl Rose (links) mit Gitarrist Slash. (Foto: Yui Mok/dpa)

Axl Rose, 63, Frontmann, hat mit seiner Band Guns N’ Roses einen Wacken-Rekord aufgestellt. Die US-Band spielte bei ihrem Auftritt am Donnerstagabend die längste Show in der Geschichte des Open-Air-Festivals, sagte ein Sprecher. Gegen 20.35 Uhr startete die Show, erst kurz vor Mitternacht verließen die Musiker wieder die Bühne. Guns N’ Roses würdigten dabei auch den am 22. Juli im Alter von 76 Jahren gestorbenen Sänger Ozzy Osbourne. „Wegen dir sind wir alle hier“, sagte Sänger Axl Rose. Als Tribut spielten er und seine Band die Songs „Sabbath Bloody Sabbath“ und „Never Say Die!“ von Osbournes Band Black Sabbath.