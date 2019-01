27. Januar 2019, 18:41 Uhr <WC1>Rutor-Gletscher Flugunglück in den Alpen

Sieben Tote bei Zusammenstoß von Touristen-Kleinflugzeug mit Hubschrauber.

In den italienischen Alpen sind sieben Menschen beim Zusammenstoß eines Touristen-Kleinflugzeugs mit einem Hubschrauber gestorben. Unter den Todesopfern sind vier Deutsche, wie die italienische Polizei am Samstag mitteilte. Es handle sich dabei um einen Bergführer und drei Ski-Touristen. Ein weiterer Deutscher habe verletzt überlebt. Das Unglück ereignete sich am Freitag am Rutor-Gletscher im Aostatal. Der französische Pilot des Kleinflugzeuges, der noch im Krankenhaus liege, ist nach Angaben italienischer Medien festgenommen worden. Er wird beschuldigt, den Zusammenstoß verursacht zu haben. Ermittler werfen ihm strafbare Fahrlässigkeit vor.